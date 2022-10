Pioli: “Non devo motivare la squadra, sanno quanto è importante”

Stefano Pioli , alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan , è sicuro di non dover dare motivazioni alla squadra, che è consapevole dell'importanza della partita. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Pioli su Dinamo Zagabria-Milan

Se volata Scudetto a parte è la più importante e com'è difficile prepararla: "Per me tutte hanno un peso specifico importante. Ogni partita la affrontiamo come la più importante e l'ultima che possiamo giocare. Importante sicuramente, ma ne giocheremo altre. Non ci sarà bisogno di motivare, sanno tutti quanto è importante". Dinamo Zagabria-Milan, tutte la determinazione di Stefano Pioli in conferenza stampa