Pioli: “Ogni tanto perdiamo le distanze, domani non deve succedere”

Cosa deve fare il Milan per vincere: "Giocare con compattezza, ogni tanto perdiamo le distanze e domani non deve succedere".

Se c'è rabbia: "Non abbiamo bisogno di rabbia, ma di concentrazione e di lucidità. In casa non perde da dicembre 2021. Concentrati, ma anche convinti delle nostre qualità". Dinamo Zagabria-Milan, tutte la determinazione di Stefano Pioli in conferenza stampa