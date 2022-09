Dinamo Zagabria, Cacic: “Milan poco più forte del Chelsea. Su Leao..”

Ante Cacic, allenatore della Dinamo Zagabria, ha presentato la partita contro il Milan, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League

Ante Cacic, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Milan, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Queste le dichiarazioni: "Veniamo qui da primi nel girone. La partita sarà difficile, ma speriamo di ripetere la bella prestazione con il Chelsea. La squadra è pronta, saremo preparati, daremo tutto".