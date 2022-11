Di Lorenzo: “Scudetto? Sarebbe un sogno da capitano come Maradona”

Di Lorenzo in conferenza stampa

Il Napoli fin qui ha dominato in Europa, cosa vuol dire? "Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Per il calcio italiano avere una società come la nostra, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa bella. Speriamo sia di buon auspicio per tutto il movimento italiano".