Deschamps: “Rabiot sollecitato da parecchie squadre, ma…”

L'Italia affronterà la Francia in Nations League. Alla vigilia del match ha parlato Didier Deschamps, tecnico dei francesi, in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul futuro di Adrien Rabiot , centrocampista cercato in estate anche dal Milan.

Milan, senti Deschamps: "Rabiot non ha ancora deciso il suo futuro"

"Ci sono due partite in tre giorni, indipendentemente da chi scenderà in campo l'obiettivo finale sarà sempre lo stesso, ovvero ottenere il miglior risultato possibile. Rabiot per il momento non ha ancora deciso ed è sollecitato da parecchie squadre...Per questo senza essere in una squadra è più difficile e spero che rapidamente possa scegliere una situazione. L'obiettivo resta sempre lo stesso ma è importante anche che attraverso questa Nations League io veda più giocatori possibili".