Deschamps: “Fuori Lacazette? Ho Giroud e Kolo Muani”

"Buon per lui se le cose vanno bene, se ha fatto tanti gol è anche perché gioca di più rispetto alle stagioni precedenti. Congratulazioni a lui e al suo club. Alex ha sempre avuto le sue qualità e questa efficienza, è uno dei selezionabili. Poi però c'è la concorrenza, ci sono giocatori che hanno risposto e che continuano a soddisfare le aspettative della squadra francese. Non prenderò quattro o cinque giocatori nella stessa posizione. Per quello che fa Lacazette, continuiamo a seguirlo. In ogni ruolo ci sono due giocatori, oggi Olivier Giroud e Randal Kolo Muani sono i due giocatori che occupano quella posizione". Milan, accordo verbale per un bomber >>>