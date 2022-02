Derby Milan-Inter, Pioli: “Krunic gode della mia stima, può giocare”

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato di Rade Krunic. Il bosniaco può giocare? Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato di Rade Krunic, nelle ultime partite rimasto ai margini. Il bosniaco può giocare? Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ho fatto le mie valutazioni nelle partite. Se non l'ho utilizzato è perché non era nelle valutazioni. Gode della mia stima, è intelligente ed è disponibile per giocare domani".