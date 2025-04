Derby Milan-Inter, Conceicao: “Leao va a tratti? Io sono perplesso da …”

Derby Milan-Inter, Conceicao usa bastone e carota con Leao: "Tra i migliori al mondo ma ..."

Su Rafa Leao spesso dalla panchina dopo che ne aveva parlato benissimo: "Non l'ho conosciuto in Supercoppa Italiana, ne conosco tantissimi da tutto il mondo. Sono appassionato. Non è che l'ho visto quando sono arrivato. Lo conosco dallo Sporting, da tanti anni. Ho detto ciò che penso da quando l'ho visto giocare da ragazzino. Poi c'è l'evoluzione. Se non gioca, entra e vuole aiutare la squadra non capisco niente. Se gioca dall'inizio va a tratti. Anche io sono perplesso di persone di calcio che parlano così dopo le partite. A livello di qualità è uno dei migliori al mondo. Poi bisogna trovare la consistenza per arrivare a fine stagione e segnare sempre 20 gol. Ha la qualità per farlo e può diventarlo. Però deve trovare la chiave. Se gioca mi chiedete perché e se non gioca uguale. Vediamo cose, questione fisica, com'è arrivato... Ci sono tante situazioni, sono io che devo decidere e mi pagano per quello. A volte per voi decido male, sono opinioni. A volte è vero".