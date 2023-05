Inter-Milan, Pioli: “Ecco le ultime notizie su Leao, Krunic e Messias”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Inter-Milan, il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. Interpellato dai cronisti presenti sulle condizioni degli infortunati Rafael Leao, Rade Krunic e Junior Messias, Pioli ha risposto che Leao sta bene, così come il bosniaco e il brasiliano. "Se tutto va come deve andare - ha aggiunto Pioli -, saranno a disposizione per la rifinitura di oggi pomeriggio e saranno della partita domani". Milan, via Pioli? Il nome del sostituto >>>