Inter-Milan, Pioli: “Nelle prossime partite sicuramente difesa a tre”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan , partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla scelta di Rafael Leao, giocatore chiave per il contropiede, fuori: "Lo rifarei. Avevo preparato le posizioni di Origi, ma non gli è riuscito. Non credo sia stata colpa sua, ma troppa frenesia. Dovevamo salire di più".