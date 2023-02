Inter-Milan, Inzaghi: “Non ricordo un derby così dominato”

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Inter-Milan, 21^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

L'analisi della partita e se c'è ancora speranza per il primo posto: "Sono soddisfatto, ho fatto i complimenti. Sono stati perfetti. Non ricordo un derby vinto e dominato così. Venivamo da un quarto di finale martedì, abbiamo fatto un grandissimo derby. Vincerne due in venti giorni non capita sempre. Volevamo condividerlo con i tifosi. Uno dei due ci ha dato un trofeo. La classifica non la guardiamo, dobbiamo goderci queste serate. Ora ce lo godiamo e poi pensiamo a lunedì".

Come gestire il ritorno di Brozovic: "Si incastra a meraviglia con tutti. È fortissimo e insieme a Lukaku ci sono mancati per quattro mesi anche se qualcuno non lo ricordava. Anche gli altri in cinque mesi hanno passato un girone, hanno vinto la Supercoppa e dopo qualche inciampo, hanno vinto quasi tutte le partite. Saremmo stati quasi perfetti in campionato, con un inciampo con l'Empoli che ha pesato".

Su Lukaku: "Può giocare titolare, altrimenti non avrebbe giocato martedì. Non ho regalato niente a nessuno. Ho regalato la semifinale di Coppa Italia e chi scende in campo dà il 100%. Oggi sono stati bravissimi Dzeko e Lautaro Martinez, ma anche chi è entrato. Mi piace lo spirito di questo gruppo. Dobbiamo continuare così".

Se si aspettava un Milan così rinunciatario: "In questi giorni se n'è parlato. Però devo essere sincero, mi sono preoccupato dei miei. Al di là del fatto che il Milan giocasse a tre o a quattro, affrontiamo squadre in campionato in entrambi i modi. Nel primo tempo abbiamo rasentato la perfezione. Nel secondo siamo stati in controllo e abbiamo concesso il primo tiro al 75'. Ho fatto i complimenti. Una bella soddisfazione vincerne due in 20 giorni. Oggi davanti ai nostri tifosi, ma anche a Riyadh eravamo ben accompagnati".

Sui tifosi che non hanno criticato Skriniar: "Non avevo dubbi. Oggi tutto lo stadio è stato di traino. I tifosi sono sempre stati esemplari. Vogliamo continuare così".