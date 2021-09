Der Zakarian (all. Brest): “Faivre? Ha chiesto scusa, discorso chiuso”

Michel Der Zakarian, allenatore del Brest, è ritornato sul comportamento di Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan

Michel Der Zakarian ha parlato di Romain Faivre. Il calciatore, obiettivo del Milan fino all'ultimo giorno di mercato, aveva deciso di non prendere parte ad una trasferta con il Brest perché intenzionato a cambiare aria. Una questione che fa parte del passato? Queste le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa: "Romain (Faivre) è venuto a scusarsi per il suo comportamento con me. Il discorso è chiuso, è del Brest. Sta a lui essere buono con noi. Spero che il pubblico lo incoraggi e non lo imprechi in modo che lui possa dare il meglio di sé".