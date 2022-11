Cremonese-Milan, Pioli: “Contro squadre chiuse facciamo fatica”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023.

Stefano Bressi

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Zini'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla distanza dal Napoli: "Distacco notevole, i meriti vanno a loro per quello che stanno facendo, ma qualche demerito lo abbiamo noi. Stasera non abbiamo giocato una partita buona qualitativamente. Risultato solo parzialmente positivo".

Se è merito della Cremonese o se è mancato qualcosa: "Ci aspettavamo una partita del genere, hanno cambiato atteggiamento ultimamente. Ci aspettavamo pochi spazi. Dovevamo muoverci meglio e dare più soluzioni. In queste partite così chiuse i duelli sono decisivi e noi non siamo stati qualitativamente alti".

Se è una componente psicologica con le piccole: "No, l'atteggiamento era giusto. Abbiamo iniziato bene, subito pochissimo e recuperato tanti palloni. Cambia l'aspetto tattico. Contro squadre che si chiudono così se non troviamo giocate è difficile. Con avversari del tuo livello ci sono più spazi. Dobbiamo trovare però più soluzioni in queste partite".

Se è il momento migliore per arrivare alla pausa: "Stiamo bene fisicamente. L'unico che ha faticato a fine partita è Fikayo Tomori, che aveva già giocato 90', gli altri erano freschi. Ho visto tutti bene fisicamente, ma abbiamo sbagliato le giocate. La sosta c'è, sarà particolare, non c'è mai stata così lunga e cercheremo di lavorare con chi rimarrà. Aspettiamo le convocazioni per capire. Abbiamo bisogno di recuperare energie perché abbiamo lavorato tantissimo, ma dobbiamo anche lavorare. Il campionato è lungo, poi c'è la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la Champions League, quindi dobbiamo sfruttare la sosta".

Come mai c'è stata la rissa finale: "Non lo so, ho salutato l'allenatore e sono andato negli spogliatoi. Penso normale".

Se la squadra è troppo nervosa nei finali: "Sì, serve rimanere più lucidi. Quando desideri fortemente qualcosa diventa difficile nei minuti finali rimanere lucidi. Possiamo far meglio. Il secondo tempo non è stato con velocità e qualità che ci può permettere di creare più pericoli".