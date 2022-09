Conte, ritorno alla Juventus? “Irrispettoso sia per me che per Allegri”

Antonio Conte , allenatore del Tottenham, ha allontanato così le voci che vorrebbero un suo ritorno sulla panchina della Juventus. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa prima della partita di Premier League contro l'Arsenal, in programma sabato 1 ottobre alle ore 13:30.

"È incredibile, irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione! Sono felice e mi sto godendo il mio periodo col Tottenham, col proprietario e con Paratici, coi quali ho un ottimo rapporto. Non vedo nessun problema nel nostro futuro. Entrambi abbiamo firmato un contratto".