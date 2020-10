Milan-Sparta Praga, Krunic: “Ruolo preferito, l’avversario e l’impatto di Pioli”

Europa League, Milan-Sparta Praga: la conferenza stampa di Krunic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per il Milan, domani impegnato in Europa League contro lo Sparta Praga nella seconda giornata del girone. Dopo la vittoria contro il Celtic a Glasgow, i rossoneri devono dare continuità e ottenere tre punti importanti, visto che si gioca, peraltro, a San Siro. Di seguito la conferenza stampa completa di Rade Krunic:

LA FIDUCIA DELLA SOCIETA’ – “Certamente mi hanno fatto piacere. Sono molto contento delle parole della società e del Mister, che ha detto che conta su di me. Significa tanto, dopo l’anno scorso con tanti infortuni. Non sono stato bravo come ci si aspettava, ma hanno fatto capire che tutti credono ancora in me”.

PM – MEDIANO O TREQUARTISTA: “Mi piace il ruolo dietro la punta. Ho giocato così anche all’Empoli. In teoria il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c’è. Penso di poter fare bene sia come mediano che come trequartista, magari con caratteristiche diverse rispetto a Calhanoglu. Per me va bene, qualsiasi ruolo”.

L’AVVERSARIO DI DOMANI – “Finora abbiamo visto poco, ma il Mister ha detto che è una squadra intensa con tanto ritmo. Non sarà facile, ma anche noi abbiamo queste caratteristiche. Domani e in serata ci prepareremo bene”.

ANCORA SUL RUOLO PREFERITO – “Mi piace, sono più vicino al gol. A Glasgow ho segnato, nonostante non sia la miglior mia caratteristica il colpo di testa. Sono disponibile a tutto, posso fare entrambi i ruoli. Dipende dalla partita”.

SULLA PARTITA – “Sicuramente ci aspetta una partita difficile. Non abbiamo analizzato bene la squadra, ma lo faremo stasera. Non conosciamo le squadre estere, mentre in Serie A più o meno sì. C’è sicuramente differenza tra campionato ed Europa League. Ci prepareremo bene e speriamo di vincere partendo subito bene, con 6 punti”.

PIOLI – “Il Mister chiede sempre il massimo da tutti e anche da me. Penso che sono un professionista e do sempre il massimo. Quando entro metto sempre tutto ciò che ho. Penso sia stato importante Pioli, all’inizio non giocavo, mi ha utilizzato subito. Per me è stato importante, se sono rimasto è stato anche merito suo. Spero che gli piaccia ciò che faccio, che la squadra giochi bene, così siamo contenti tutti”.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI >>>

GAZIDIS E SCARONI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI: LE DICHIARAZIONI >>>