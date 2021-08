Conferenza Pioli: “Volevamo iniziare bene la stagione. Tonali crescerà”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Su quanto è importante per la sua crescita il gol di Tonali: "Chiaro che fare gol è sempre importante ma a me non cambia niente perché avevo già visto il rendimento di Sandro cambiato questa estate. Ha cambiato il suo modo di stare in campo, con più personalità. Sono contento che abbia fatto gol, sono contentissimo della sua prestazione. Deve essere un ragazzo che può crescere ancora tanto".