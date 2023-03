Milan-Salernitana, Pioli: “Rafael Leao è in una situazione strana…”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023.

Stefano Bressi

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è stato un problema di mentalità o stanchezza: "Di qualità, non siamo stati veloci come potevamo essere. Poi di attenzione. Potevamo gestire meglio e cercare di raddoppiare. Abbiamo provato con generosità, ma poca lucidità".

PM - Sull'atteggiamento rinunciatario del secondo tempo: "Rinunciatario no, abbiamo palleggiato bene, ma abbiamo verticalizzato poco".

Sul mal di gol del Milan: "Abbiamo tirato poco verso la porta. Solo 4 volte nello specchio. Dobbiamo essere più pericolosi e concreti. Potevamo e dovevamo riempire l'area con più giocatori".

Che reazione si aspetta: "C'è delusione. Non volevamo questa partita e questo risultato. Dobbiamo trasformarla in determinazione. Il campionato non aspetta noi, dobbiamo fare punti".

Se è mancato coraggio: "Non credo, credo sia mancata qualità e velocità. Nel primo tempo potevamo avere più giocatori in area. Non è coraggio, è posizione e attacco alla porta. Nel secondo tempo dovevamo gestirlo meglio, come detto prima. Dovevamo essere più determinati".

Come gestire il momento di Rafael Leao e come mai è sfiduciato: "Essere vicino ai miei giocatori è una mia priorità. Sia quando va bene, che quando va meno bene. La situazione strana che gli sta succedendo è che in allenamento fa benissimo e in partita meno, l'anno scorso succedeva il contrario. Deve trovare una via di mezzo".

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!