Casini: “Superlega? Siamo stati avvisati dai club coinvolti” | News

Oggi si è svolta l'Assemblea di Lega dove ha presieduto il presidente Lorenzo Casini, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati, si è parlato anche della Superlega: "Siamo stati avvisati per tempo dai club coinvolti e non siamo preoccupati. La domanda di un eventuale coinvolgimento dei club in contemporanea coi campionati nazionali va fatta alla Uefa. Inter e Milan sono ancora dentro? Non è questa la notizia, parlo in linea generale di club interessati". Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.