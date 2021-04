Calciomercato Milan – Pioli: “Giocatori in scadenza? Ecco cosa penso”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dei giocatori in scadenza di contratto

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli ha parlato di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu, calciatori in scadenza di contratto con il Milan: "Quando prima parlavo di serenità, è quello che vedo negli occhi di Zlatan, Gigio e Hakan che sono quelli che stanno trattando. Sono sereni, concentrati e immersi. Sanno che il loro futuro è ora, cambierebbe per tutti andare o no in Champions". Intanto il Milan pensa al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.