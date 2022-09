Milan, data e orario della conferenza di presentazione di Thiaw | PM News

Malick Thiaw, difensore che il Milan ha prelevato dallo Schalke 04, sarà presentato in conferenza stampa a Milanello. Ecco quando accadrà

Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 che il Milan, in estate, ha prelevato dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro, bonus inclusi, sarà presentato in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello.