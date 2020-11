Bosnia-Italia, Krunic: “Sappiamo quello che dobbiamo fare” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rade Krunic, centrocampista del Milan e della Bosnia, ha parlato della sfida di domani contro l’Italia. Le dichiarazioni riportate da ‘TuttoMercatoWeb’:

Sulla partita

“Noi sappiamo come comportarci, con l’impostazione che applichiamo da un paio di anni. Forse agli altri sembra che non stiamo dando tutto ma gli ultimi risultati e le ultime partite dicono il contrario, ma noi stiamo dando il massimo”.

Se l’interesse verso la Nazionale si sta riducendo

“Non posso parlare a nome di tutta la squadra, io sono solo un giocatore. Noi stiamo dando il massimo, abbiamo perso contro l’Irlanda e forse il colpevole sono stato io, forse un altro. Con la Polonia abbiamo giocato bene, quel che è successo dopo capita. Siamo saliti in A in Nations, ma le partite vanno come vanno”.

Se c’è stato uno scambio di messaggi

“Sinceramente non ho sentito nessuno di loro, alcuni di loro verranno qui e vorrei dargli il benvenuto. Conosco molti giocatori, spero che continuino a giocare bene. Devono vincere per mantenere il primato in Nations”.

