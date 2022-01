Bordeaux, Yacine Adli sarà capitano contro lo Strasburgo: l’annuncio

Yacine Adli, centrocampista del Milan, sarà capitano del Bordeaux in Ligue 1 contro lo Strasburgo. Che investitura per il classe 2000

Il Bordeaux sta giocando una stagione disastrosa in Ligue 1. Il club francese occupa il penultimo posto in classifica dopo la pesantissima sconfitta per 6-0 contro il Rennes. Domenica 23 gennaio, in occasione della partita contro lo Strasburgo, Yacine Adli scenderà in campo con la fascia al braccio. Il centrocampista di proprietà del Milan ha totalizzato ben 6 assist e un gol in 21 partite e rappresenta forse l'unica luce di una squadra in palese difficoltà. Queste le dichiarazioni del classe 2000 in conferenza stampa in cui annuncia la novità: "Visto l'infortunio di Benoit Costil mi è stato detto che sarò stato capitano. Voglio che mostriamo un'altra faccia questo fine settimana". Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.