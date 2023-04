Milan, Pioli: “Pobega è un titolare. Tanti nel ruolo di Adli”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio Dall'Ara. Ecco un estratto delle sue parole su Pobega e Adli . Il primo è tornato tra gli undici titolari, il secondo non ha visto il campo neanche nella partita di ieri.

Su Pobega e su Adli tenuto ancora fuori: "Pobega ha fatto molto bene, era già una scelta importante e un titolare. Per me i titolari sono venti. Adli sta facendo bene, ma ce ne sono tanti nel suo ruolo e ho scelto Brahim Diaz, ha la brillantezza per farci vincere. Stava per riuscirci".