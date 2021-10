Bologna-Milan, Mihajlovic: “Ibrahimovic? Voglio i migliori in campo”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan. In primo piano, come sempre, Zlatan Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, gara che si giocherà domani sera. Ecco cosa ha detto: "Il Milan è secondo in classifica e c'è da dire che spesso sono stati puniti degli episodi. Giocano bene, anche nell'ultima partita con il Verona hanno ribaltato il risultato e con Pioli stanno facendo molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile, ma come lo è per tutte le squadre che affrontano i rossoneri. Noi giochiamo in casa e abbiamo dalla nostra il pubblico. Sono convinto che domani faremo una grande partita. Dobbiamo fare ciò che abbiamo preparato e sfruttare al meglio le occasioni che avremo perché loro sicuramente faranno lo stesso. Se preferirei che Ibrahimovic non giocasse? Io preferisco sempre che giochino i migliori. E mi dispiace che non ci siano né Theo Hernandez né Diaz. Poi c'è da dire che ho già tanti problemi coi miei che non posso preoccuparmi anche di quelli del Milan. Chi gioca gioca". Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico annuncia diversi indisponibili.