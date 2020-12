Bologna, Mihajlovic: “Se trovo chi parla con i giornalisti lo appendo al muro”

Bologna, la rabbia di Mihajlovic

ULTIME NOTIZIE BOLOGNA NEWS – E' un Sinisa Mihajlovic stizzito quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna. Interrogato sul cambio di modulo, il serbo non si è fatto trovare impreparato ed è passato al contrattacco: "Il cambio di modulo? L'ho provato per capire solamente chi parla coi giornalisti, nessuno se lo aspettava e sto indagando. Se trovo chi parla con loro lo appendo al muro, ho fatto apposta a cambiare modulo. State sicuri che lo trovo, se è un giocatore che parla solamente per mezzo voto in più non so che gli faccio". Guai a chi assaggerà la sua furia…