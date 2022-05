Mihajlovic: “L’Inter voleva vincere con i ricorsi e mi faceva arrabbiare”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha lanciato una frecciatina all'Inter, convinta che avrebbe vinto il recupero di Serie A

Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna, ha lanciato una frecciatina all' Inter , convinta che avrebbe vinto il recupero di Serie A. I nerazzurri, inoltre, hanno tentato di vincerla a tavolino, presentando ricorso sul rinvio causa Covid dello scorso 6 gennaio. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Qual è la partita migliore? "Quella con l'Inter perché sentivo da troppo tempo che questa era partita scontata, che l'Inter voleva vincerla tramite i ricorsi e questo mi faceva arrabbiare. L'ho detto anche a loro prima della gara: 'Hanno provato a vincerla prima perché sul campo non la vinceranno mai'. Io rispetto l'Inter e per tutti, compreso Inzaghi, ma se c'è una cosa che mi dava fastidio era l'atteggiamento che era stato tenuto nei confronti di quella partita. Non dormivo la notte, non volevo che succedesse quello che tutti davano per scontato".