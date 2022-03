Bologna, Mihajlovic shock: “La malattia è tornata, dovrò ricoverarmi”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in merito alle sue condizioni di salute

Intervenuto durante una conferenza stampa non programmata, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato delle dichiarazioni che nessuno avrebbe voluto risentire. Questo il suo intervento riportato da 'Tuttomercatoweb': "Dalle ultime analisi sono emersi campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che accada mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Questa volta per usare un termine calcistico non entrerò in scivolata su un avversario, ma giocherò d'anticipo. Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me. Questo è il percorso della mia vita, a volte si incontrano delle buche improvvise, si può cadere e bisogna ritrovare la forza per rialzarsi. Dovrò assentarmi a inizio settimana per ricoverarmi al Sant'Orsola dove so di essere in ottime mani".