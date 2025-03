Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari , tornando a parlare del successo con il Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Bologna, Italiano: "De Silvestri bravo contro Leao, Dominguez ..."

Su De Silvestri nel gol di Leao: "È stato fondamentale, bravo Lollo nel non commettere fallo ad un minuto dalla fine del primo tempo. Non dovevamo subire gol e andare in parità all’intervallo ma Lollo è stato bravissimo, l’esperienza serve a quello. Rimanere in inferiorità numerica cambia tantissimo, in questo calcio è fondamentale. I vantaggi con un uomo in più sono enormi".