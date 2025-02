Marco Di Vaio , direttore sportivo del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare Davide Calabria , acquisito a gennaio dal Milan . L'ex capitano rossonero, infatti, ha deciso di avviare una nuova esperienza dopo mesi difficili sia con Paulo Fonseca che con Sérgio Conceicao e, quando ha lasciato Milanello per l'ultima volta, lo si è visto commosso, anche perché è nato e cresciuto nel Settore Giovanile del Diavolo. Il dirigente rossoblù, a questo proposito, ha spiegato le scelte che hanno spinto la società a prenderlo e il giocatore ad unirsi a questo nuovo progetto. Ecco, dunque, le sue parole.

Bologna, Di Vaio esalta Calabria: poi spiega i motivi dell'addio al Milan

"C'è poco da dire su Calabria, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, ha scelto noi, siamo molto contenti di averlo. So e sappiamo quanto è stato difficile lasciare il Milan, casa sua. Ha un contratto fino a fine anno, ha deciso di terminare il suo contratto qua, per mettersi in evidenza e stare con noi cercando di centrare gli obiettivo. A fine anno ci metteremo seduti e cercheremo di capire. Siamo concentrati sul presente, del futuro ne parleremo più avanti".