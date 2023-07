Bologna, Arnautovic: “Futuro? Può succedere di tutto, il calcio è strano”

Intervenuto in conferenza stampa, Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro

Intervenuto nel corso di una conferenza stampa, Marko Arnautovic, attaccante del Bologna che in passato è stato accostato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro: "Non parlo di mercato: ho mio fratello che si dedica a queste cose. Io penso soltanto a lavorare bene sul campo ed è quello che sto facendo. Futuro? Il calcio è strano, può succedere qualunque cosa, ma io per adesso sto qua e sono felice di essere qua: non ho parlato con nessun club, ora penso solo al Bologna. La mia condizione fisica? Sto bene".