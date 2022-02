Berlusconi: “Milan? Gioca bene e potrà ottenere grandi risultati” | News

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Monza-Spal

Sui ricordi sul Milan : "Verrò a vedere anche la gara con il Pisa. Con il Milan, prima delle gare importanti, entravo negli spogliatoi per dare l'ultimo slancio ai ragazzi, poi tornavo al termine della partita per fare i complimenti ai ragazzi. Sono sempre andato anche negli spogliatoi degli avversari per dare loro il benvenuto a San Siro. Sono stati 30 anni di ricordi molto positivi, io sono ancora oggi il presidente di una squadra di club che ha vinto di più nel calcio mondiale".

Su quante possibilità ha il Monza di andare in Serie A: "Ce lo chiediamo anche noi. La prima parte del campionato non è stata così brillante, ma abbiamo rafforzato la squadra con la campagna acquisti; soprattutto in attacco con la punta, un sostegno alle punte ed un centrocampista. Adesso la squadra è molto forte in tutti i reparti, speriamo di poter ingranare e puntare alla serie A. Adesso arrivano tutte le squadre che hanno più punti di noi. Lotteremo per andare in A, ma non dire quante possibilità abbiamo".