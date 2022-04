Benfica, Verissimo: “Difficile trattenere Darwin Nunez, è la legge del mercato”

Nelson Verissimo, allenatore del Benfica, ha parlato del futuro di Darwin Nunez, spesso accostato anche al Milan sul mercato

"È la legge del mercato. Ovviamente tutti vorremmo tenere giocatori come lui, ma siamo in un mercato competitivo, in cui i club hanno bisogno di soldi per gestire il quotidiano; lui ha qualità innate, sta costruendo la sua strada e se dovrà andare lo accetteremo, in Portogallo va così da tempo. Dobbiamo pensare a come prendere e valorizzare altri profili come lui, poi ci sono mercati più forti e per questo ci sono giocatori che non possiamo tenere. Non facciamo eccezione". Le Top News di oggi sul Milan: Ibra si ferma ancora, Origi a un passo, parlano Ronaldo e Ronaldinho