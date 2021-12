Atletico Madrid, Simeone: “Porto favorito per il passaggio del turno”

Secondo l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, è il Porto il grande favorito per la qualificazione agli ottavi di Champions

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore dei 'colchoneros'. "Vincere fa sempre bene, siamo attesi da una partita importantissima con un avversario che gioca molto bene, che è primo nel campionato portoghese, come lo è il Milan in Italia. Tutte le squadre inserite in questo gruppo sono molto forti. Capisco che la situazione sia difficile, se dovessi dire qualcosa ai tifosi, direi che le parole sono inutili e contano i fatti. Ed io mi fido assolutamente della mia squadra, mi alleno con loro, conosco il loro carattere e quello che possono dare. Affrontiamo una squadra di grande valore, che negli anni scorsi si è sempre disimpegnato molto bene in Champions. Il Porto è abile in fase difensiva, sa recuperare palla e ripartire in velocità ma è anche in grado di costruire gioco. A mio avviso, sono loro i grandi favoriti per passare il turno, hanno più punti in classifica degli altri, Milan compreso".