Atletico Madrid, Simeone: ‘Dobbiamo fare una buona partita contro il Milan’

Diego Pablo Simeone, al termine della sconfitta contro il Liverpool, ha già parlato della prossima partita in Champions contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Liverpool-Atletico Madrid, gara terminata 2-0 in favore dei 'Reds', Diego Simeone ha parlato del Milan, prossimo avversario dei 'colchoneros' in Champions League. Queste le parole del 'cholo'. "Non è una situazione molto diversa da quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni in Champions League. Fatichiamo per passare la fase a gironi, prima lo facevamo molto più facilmente senza ridurci all'ultima partita con tutto da decidere. È diverso adesso. Quindi dobbiamo fare una buona partita contro il Milan e concentrarci solo su ciò che conta davvero". Milan, le top news di oggi: novità su Florenzi, possibile colpo dal Real Madrid.