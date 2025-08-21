Athekame si presenta: “La chiamata del Milan? Un’emozione fortissima”

La sua reazione al primo contatto con il Milan: "La reazione è stata fortissima, incredibile. Un'emozione fortissima. Poi bisogna rimanere lucidi e concentrati, ma sono stato stupito e felice. Sono qui per lavorare. L'ho saputo tre settimane fa circa".

La sua prima impressione su San Siro: "Non c'è ansia, il Milan è una squadra storica e con uno stadio meraviglioso. Ti dà la voglia di dare il 400% per la squadra. Conosciamo tutti la storia, può solo motivare".

Sull'accoglienza nel gruppo squadra: "Tutti mi hanno accolto molto bene. Spogliatoio molto affiatato. Con giocatori di questo calibro si può apprendere molto, sono un esempio. Sono contento".

Sugli obiettivi personali e di squadra: "Il Milan è una squadra storica. Abbiamo obiettivi, siamo il Milan, credo sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro. Inizieremo presto, bisogna pensare alle prime partite".

Su cosa pensa di poter migliorare: "Sono molto giovane, posso migliorare tutto. Devo imparare molto e qui posso farlo. Qui in Italia l'aspetto tattico è importante. Sono giovane e mi piace imparare, sono motivato".