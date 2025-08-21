Pianeta Milan
Athekame si presenta: “La chiamata del Milan? Un’emozione fortissima”

Zachary Athekame è stato presentato in conferenza stampa a Casa Milan. Si riportano alcune dichiarazioni del terzino destro svizzero
Zachary Athekame è da alcuni giorni un nuovo giocatore rossonero. Lo svizzero è arrivato per colmare una lacuna presente in rosa: quella del terzino destro. Oltre a lui, nell'organico di Allegri l'unico giocatore a poter ricoprire quella posizione è Alex Jimenez. Oggi, alle 15.30 a Casa Milan, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Athekame. Di seguito, si riportano alcune delle dichiarazioni del giocatore.

Athekame: "Mi è piaciuto il progetto. Qui per migliorare"

Il terzino classe 2004 ha esordito così: "Tutti conosciamo la storia di questa squadra, è grandissima. Mi è piaciuto il progetto, voglio dare il 100% e migliorare".

La sua reazione al primo contatto con il Milan: "La reazione è stata fortissima, incredibile. Un'emozione fortissima. Poi bisogna rimanere lucidi e concentrati, ma sono stato stupito e felice. Sono qui per lavorare. L'ho saputo tre settimane fa circa".

La sua prima impressione su San Siro: "Non c'è ansia, il Milan è una squadra storica e con uno stadio meraviglioso. Ti dà la voglia di dare il 400% per la squadra. Conosciamo tutti la storia, può solo motivare".

Sull'accoglienza nel gruppo squadra: "Tutti mi hanno accolto molto bene. Spogliatoio molto affiatato. Con giocatori di questo calibro si può apprendere molto, sono un esempio. Sono contento".

Sugli obiettivi personali e di squadra: "Il Milan è una squadra storica. Abbiamo obiettivi, siamo il Milan, credo sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro. Inizieremo presto, bisogna pensare alle prime partite".

Su cosa pensa di poter migliorare: "Sono molto giovane, posso migliorare tutto. Devo imparare molto e qui posso farlo. Qui in Italia l'aspetto tattico è importante. Sono giovane e mi piace imparare, sono motivato".

