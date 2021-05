Atalanta-Milan, Pioli: “L’importanza di Ibrahimovic in tutto è evidente”

Stefano Pioli ha spiegato, alla vigilia di Atalanta-Milan, l'importanza che riveste Zlatan Ibrahimovic nella squadra rossonera. Le sue parole

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando della leadership di Zlatan Ibrahimovic (domani sera assente, n.d.r.) nel suo Milan, Pioli ha detto quanto segue. "L'importanza di Zlatan nella crescita della squadra, del gruppo, in tutto ciò che abbiamo fatto, è evidente. Domani partiamo tutti, tutti i 26 giocatori, il club. Non partiranno con noi i tifosi, ma saranno con noi. Ci sono tutte le condizioni per fare bene". Leggi qui le dichiarazioni complete di mister Pioli >>>