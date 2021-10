Atalanta-Milan, Pioli: “Vinto con merito. Spero di recuperare gli infortunati”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Vantaggio psicologico: "Dentro i 90 minuti ci sono tante partite. Sapevamo che l'Atalanta in casa è molto forte, quindi partire meglio di loro poteva darci più fiducia per il prosieguo dell'incontro".

Sulla prestazione dei singoli: "Stasera credo che fare delle valutazioni singole sia difficile. Tutta la squadra ha giocato bene, i difensori centrali, gli attaccanti Leao e Rebic che hanno fatto la settima partita in 21 giorni. La squadra ha espresso un calcio di livello, noi non dobbiamo perdere la nostra umiltà e saranno tante le difficoltà che incontreremo. Il calcio italiano sta crescendo e in Champions non vogliamo mollare".