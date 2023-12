Atalanta-Milan, Pioli: “Fino all’espulsione avevamo tenuto bene il campo”

Se è un circolo vizioso: "Fino all'espulsione di Calabria la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo giocato con energia, con generosità fino alla fine, poi l'espulsione ha cambiato un po' le carte in tavola... Prima recuperiamo i giocatori più soluzioni avremo. Dobbiamo trasformare la delusione di stasera in energia per mercoledì. Vogliamo a tutti i costi restare in Europa".

Come sta Leao: "Ha fatto un buonissimo allenamento oggi. Domani faremo una partita apposita per lui a tutto campo. Se la situazione sarà buona giocherà".

Come vive il momento: "Sarei uscito dalla partita con un pareggio con sensazioni abbastanza positive, ma chiaro che con una sconfitta non può essere così".

Se si guarda indietro in classifica e non più avanti: "Se non troviamo continuità dei risultati chiaramente non possiamo pensare di recuperare le squadre davanti".

Se crede ancora in questo modo di giocare: "Credo che a livello tattico non abbiamo fatto una brutta partita, magari concedendo qualche occasione in cui non abbiamo difeso bene. La squadra è stata bene in campo".

Sulla gestione dei cartellini non buona: "Non lo so. Dobbiamo essere più scaltri su questo, abbiamo avuto già 5 espulsioni... Sono ingenuità sulle quali dobbiamo lavorare"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.