Atalanta-Milan, Gasperini: “Gara subito complicata, riconosciamo la bravura”

Gian Piero Gasperini , tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan , partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Perché ha inserito Pezzella al posto di Pessina: "Avevamo difficoltà sulle ripartenze, soprattutto da quella parte. Era ancora molto presto, dovevamo recuperare il gioco e la fase difensiva e poi inserire attaccanti. Nella ripresa ho inserito altri attaccanti, ma i risultati non sono arrivati. Ci siamo involuti nel gioco d'attacco, abbiamo creato molto meno".

Se l'assenza di Pessina ha pesato: "Ha avuto qualche situazione pericolosa, ci sono state due-tre occasioni, è chiaro che non è il momento più fortunato, ma dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto e dobbiamo ripartire".

I due gol hanno condizionato la gara? "Alla fine i gol sono quelli che condizionano, quelli che più hanno pesato in questa gara, senza togliere nulla al Milan. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa pur attaccando non siamo riusciti a far bene, la partita è stata meno bella del primo".