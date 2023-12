Atalanta-Milan, Gasperini: “Non era facile. De Ketelaere…”

Gian Piero Gasperini, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta stasera al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "La classifica non mi interessa molto, il mio obiettivo è quello che la squadra riesca a fare prestazioni come questa sera, so benissimo che non è possibile sempre perché ci stiamo giocando le coppe. Globalmente l'Europa ti dà qualcosa in più, ma ci sono dei momenti in cui poi ti toglie qualcosa. Battere il Milan in questo modo non è facile".