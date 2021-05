Atalanta, Gasperini: “Felici della qualificazione. Rinnovo? Sto bene qua”

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza al termine di Atalanta-Milan, 38° ed ultimo turno della Serie A 2020-2021

Che partita è stata?: "È stata una buona partita, abbiamo sempre attaccato noi. Il Milan è entrato in area la prima volta e ha avuto il rigore, poi abbiamo continuato ad attaccare. Nel finale sono entrati la seconda volta in area e hanno avuto un altro rigore e hanno vinto la partita. Hanno fatto un campionato di vertice, dispiace per squadre come il Napoli. Tutte meritavano di entrare in Champions, abbiamo avuto tanta competitività con tutte, è stata una battaglia difficile. Grande merito a noi".