Antonello: “Stadio? In sintonia con il Milan, ma pronti a qualsiasi scenario”

Alessandro Antonello, a.d. corporate dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milano

Al termine dell'Assemblea degli azionisti, Alessandro Antonello ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulla realizzazione del nuovo stadio. Queste le parole dell'a.d. corporate dell'Inter riportate da 'TMW': "Stiamo lavorando in sintonia col Milan, siamo contenti di poter lavorare con lo stesso management nonostante i cambi di proprietà. Anche noi siamo pronti a qualsiasi scenario, non appena avremo chiarezza su San Siro potremo definire la strategia, ma abbiamo ben chiare le nostre idee". Milan, le top news di oggi: Origi e Pobega verso la titolarità contro il Torino.