Ancelotti: “La miglior finale disputata è quella persa contro il Liverpool”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale tra il suo Real Madrid e il Liverpool

Domani sera, alle ore 21.00, il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà in finale di Champions League il Liverpool , club ha affrontato il Milan in questa edizione del torneo durante la fase ai gironi. Liverpool che evoca belli e cattivi ricordi nell'attuale allenatore dei 'blancos', il quale ha già avuto modo di affrontare i 'Reds' in altre due finali quando sedeva sulla panchina rossonera.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale, Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole: "Quella che abbiamo giocato meglio è quella persa nel 2005 contro il Liverpool. Ma non per questo dirò ai miei di giocare male domani, per vincere. Meritiamo di essere qui, lo meritano i giocatori per tutto quello che hanno fatto. Se meriteremo anche di vincere, lo dirà il campo domani. In cosa è migliorato Benzema rispetto a prima? Ha più personalità dentro e fuori dal campo. Ciò che non è cambiato è la sua qualità, ancora al top, e la sua umiltà". Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?