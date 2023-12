Ancelotti: “Bellingham? Non dico che gli somiglia, ma ha qualcosa di Kakà”

Le parole di Carlo Ancelotti su Jude Bellingham

"Non gli abbiamo mai chiesto di segnare, lo fa perché ha una capacità fantastica di entrare in area al momento giusto. Il rispetto nei suoi confronti è dovuto al lavoro che fa, non ai gol. A chi somiglia? Non ho mai visto giocare Di Stefano; nell’ultima conferenza stampa avevo fatto un paragone con Zidane ma in realtà sono sorpreso come quando vidi Kakà per la prima volta. Non dico che gli somiglia, ma ha qualcosa di Kakà".