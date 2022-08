Allegri: “Milan e Inter sono avanti, ma noi dobbiamo puntare a vincere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Queste le dichiarazioni dell'allenatore bianconero: "Milan e Inter sono avanti, la Roma mi incuriosisce e credo che Mourinho abbia fatto un ottimo lavoro assieme alla società con acquisti mirati, sono stati bravi. Domani è un primo test importante, rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: senza la sosta l'obiettivo era essere a marzo tra le prime per la volata scudetto e passare il turno in Champions era il primo obiettivo. Quest'anno il primo campionato finisce il 13 novembre, quindi c'è da essere tra le prime 4 il 13 novembre e poi passare il turno di Champions. Abbiamo 21 partite da giocare, bisogna fare bene. Ora abbiamo le ultime due settimane di lavoro, poi giochiamo ogni tre giorni. Ma è anche bello giocare ogni 3 giorni".