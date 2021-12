Allegri: “Juve in costruzione? Mi diverto, questa cosa l’ho fatta al Milan”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha paragonato il suo lavoro attuale con quello svolto ai tempi del Milan

Come si trova in questo nuovo lavoro che non è di rifinitura ma di costruzione? "Mi trovo bene perché è divertente, sono ritornato un po' più giovane e mi fa bene. Non è questione di ricostruire, ho giocatori completamenti diversi rispetto allo scorso ciclo. Questa cosa l'ho fatta al Milan quando hanno smesso i vecchierelli, bisogna lavorare. Settimana scorsa l'abbiamo fatto bene, magari piano piano ne usciremo fuori e miglioreremo. Negli allenamenti già si vede più fiducia nel fare gol".