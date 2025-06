Al-Hilal, Inzaghi: “Mercato? Ci guardiamo intorno e anche in Italia…”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell' Al-Hilal , ha parlato degli obiettivi di mercato del club arabo. Non è un mistero, infatti, che l' Al-Hilal non si sia ancora tirato indietro per l'ingaggio di Theo Hernandez , terzino del Milan . Ecco, di seguito, le parole di Inzaghi .

"La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra. Voleva già farlo prima del Mondiale per Club, il presidente ed il direttore non ci sono riusciti perché i tempi erano molto ristretti. Ora il mercato è da parte, lavoriamo su quello che abbiamo, che è molto interessante. La società però si sta sicuramente guardando intorno, sia in Italia che in altri Paesi".