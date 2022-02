Chiarugi: “Juventus non competitiva per lo scudetto. Su Vlahovic…”

Luciano Chiarugi, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di 'pianetamilan.it' del trasferimento di Vlahovic alla Juventus

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Luciano Chiarugi ha rilasciato delle dichiarazioni sul trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Questo il suo intervento: "Commisso aveva dichiarato, a ottobre, che non lo avrebbe mai ceduto alla Juve. Il giocatore ha fatto la sua scelta. La Fiorentina dovrebbe fare profonde riflessioni: se avesse tenuto, negli anni, i Chiesa, i Salah, i Bernardeschi e i Cuadrado chissà dove sarebbe arrivata. Vlahovic non ha tradito il popolo viola, ormai il calcio di oggi è così. Ai miei tempi, forse, c'era più attaccamento alla maglia. Juventus competitiva per lo scudetto? No, quelle davanti – Milan compreso - hanno un margine di vantaggio troppo ampio. Magari l'anno prossimo".