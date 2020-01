Cessione Milan, Festa: “Trattativa tra Arnault e Elliott? Ho visto una foto…”

NEWS MILAN – Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di una possibile cessione del Milan da parte di Elliott, con Arnault che sarebbe in prima fila. Carlo Festa, noto giornalista de Il Sole 24 ore, cerca di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Il giornalista rivela nel suo blog di aver ricevuto una foto in cui si vedono Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, l’avvocato Mattia Grassani e soprattutto Ariedo Braida, grande ex dirigente milanista. Insieme a loro ci sono una decina di persone, che dovrebbero essere degli intermediari d’affari.La cosa importante, comunque, è che in questa riunione si sarebbe pianificato il dossier della cessione del Milan, ma in realtà nel summit non erano presenti né rappresentanti del fondo Elliott e né rappresentati di Arnault.

I diritti interessati smentiscono, ma qualcosa sembra comunque muoversi. La trattativa Arnault-Milan sarebbe al momento stata congegnata senza la diretta presenza degli interessati e chissà che Elliott non si decida nei prossimi mesi a vendere, ma al momento non c’è nulla di concreto. Resta comunque il fatto che Arnault è uno degli uomini più ricchi al mondo, e dunque il suo avvento nel mondo del calcio potrebbe davvero riportare il Milan ai fasti di un tempo. Sognare non costa nulla, ma ad oggi non ci sono trattative. Intanto Zvonimir Boban ha deciso di rivoluzionare la squadra rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android