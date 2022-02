Cassano: “Gol di Leao? Se prendo un gol così tengo la difesa 4 giorni in ritiro”

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al gol di Rafael Leao contro la Sampdoria

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del gol di Leao contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: "Maignan è uno sveglio. Ogni volta che prende palla fa partire subito l'azione. Se io faccio l'allenatore e prendo un gol del genere, tengo la mia difesa quattro giorni in ritiro e dico 'che c***o state facendo?' Il Milan ha vinto meritatamente, la Sampdoria non ha fatto niente di che. Il Milan al momento è la squadra con più fiducia delle altre. Non se lo aspettavano nemmeno loro di essere rimi in classifica a febbraio. Il gol di Leao è una roba inventata dal più grande allenatore della storia. Lo faceva Guardiola con Ederson e Aguero. Ci può stare la cosa schematica. Se tu sei Giroud e io Bereszynski allora lo contieni, ma Leao con la velocità ti ammazza. La difesa non può comportarsi in quel modo là. Questa è una cosa programmata e lavorata. La stessa cosa fece Leao lo scorso anno contro il Sassuolo".